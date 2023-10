Wild und Lenker besser warnen

Zu Herbstbeginn führt die Brunftzeit zu mehr Wildwechsel. Die Zeitumstellung, die den Pendlerverkehr in die Dämmerung schiebt, verschärft die Situation später.

An Wildwarngeräten mangelt es nicht. Doch nicht alle retten verlässlich Tierleben. Als Ergänzung könnten dynamisch definierte Risikoabschnitte im Straßennetz dienen.

Es dämmert, Nebelschwaden ziehen über das Feld. Hunger. In der Ferne erscheinen zwei Lichtpunkte. Sie kommen näher, werden intensiver. Panik setzt ein. Orientierungslosigkeit. Erstarren. Schon ist es passiert. Jahr für Jahr werden rund 70.000 Wildtiere auf Österreichs Straßen getötet. Am Austrian Institute of Technology (AIT) beschäftigen sich Forschungsgruppen damit, Lösungen für diese Problematik zu finden.

Blau ist eine Signalfarbe

In einem Messlabor können hier Wildwarngeräte objektiv qualitätsgeprüft werden. „Es gibt optische Systeme: Das sind blaue Reflek­toren auf den Leitpflöcken. Wenn sie mit dem Scheinwerfer angeleuchtet werden, streut das Licht in den Wald hinein und soll die Tiere ­davon abhalten, zu queren“, erklärt der Verkehrssicherheitsexperte Michael Aleksa. „Akustische Systeme erkennen ebenfalls das Autolicht und aktivieren ein Piepsen, um Tiere zu verscheuchen.“ Leider gebe es viele nur wenig wirksame Geräte auf dem Markt. Die Herausforderung: Nicht jede Wildtierart wird von derselben Farbe (für Rehe, Hirsche und Wildschweine ist Blau eine Kontrastfarbe zur grünen Umgebung), demselben Ton oder derselben Reizintensität abgeschreckt.