Lieferdienst Wien: Selbstmeisterung

Teil 37 von 52

… was bisher geschah: Ellis arbeitet, während Hanna bei Peter vor der neu hell glänzenden Votivkirche gelandet ist und Kaffee trinkt. Herr Stefanov ist nicht in die Arbeit gekommen, und von Byamba hören wir auch nichts.

Hanna denkt heute morgen nicht an den Lieferdienst Wien. Sie steht vor Peters Wagen, der mit Cafétscherl überschrieben ist, und bestellt ein ebensolches. Eigentlich sogar einen richtig großen Kaffee, mit Milchschaum und einem Herzen drauf aus Kakaopulver. Hanna mag kein Kakaopulver auf dem Cappuccino, aber wenn Peter es auf den Milchschaum rieseln lässt, dann schmeckt es ausnahmsweise gar nicht schlecht. „Ein arges Buch, oder?“, fragt sie jetzt und zeigt auf „Archipel Gulag“. „Schon“, antwortet Peter. „Danach musst du ,Die Atemschaukel‘ von Herta Müller lesen. Der Nobelpreisträgerin. Das ist auch so ein Buch, das in diese Zeit damals passt, Zwangsarbeit und so.“ Peter sagt, dass es ihm jetzt aber reicht damit. Als Nächstes möchte er ein fröhliches Buch lesen. Und dass er sich oft denkt, wie sehr wir uns mit kleinen Problemen abmühen im Alltag. Das gesagt habend, deutet er wieder auf seine aktuelle Lektüre. Die weder fröhlich ist, noch von zu kleinen Problemen handelt.

Ellis fährt durch die Stadt. Überall tummeln sich die bunt gekleideten Lieferdienste, Kollegen und Kolleginnen auf ihren Fahrrädern oder E-Bikes, auf langen Lastenrädern, die kaum die engen Kurven der Innenstadt nehmen können, außerdem auf den Straßen die hübschen italienischen Ape-Kastenwägen, die mit Pritsche als Getränketransporter eingesetzt oder zur mobilen Kaffeebar umgebaut werden und heute wieder als schick gelten. Elektro-Oldtimer sind unterwegs auf Stadtrundfahrt, Rikscha-Taxis und die beliebten Fiaker mit den armen Pferden, die vor die Kutsche gespannt werden. So viel kreucht und fleucht in verschiedensten Gefährten durch Wien, dass man denkt, die Leute sind ein bisschen verrückt geworden. Wo müssen denn alle immer hin?

„Herzlich willkommen, geliebtes, wundervolles Herzenslicht auf dieser wunderbaren, magischen Seite. Ich bin Sibylle Light, Bewusstseinsmentorin für Herzensmagie.“ Herr Stefanov sitzt gebannt vor dem Bildschirm. Seit Sibylle via Youtube-Kanal Licht in sein Leben bringt, benötigt Herr Stefanov am Morgen keinen Kaffee mehr. Das Gift des Koffeins bestimmt sein Leben nicht. Sibylles Worte beruhigen ihn und begleiten ihn auf seinem Weg, ein Lichtkristallwesen zu werden. Der Hintergrund von Sibylles Studio ist in den Farben des Kosmos ausgeleuchtet, Sterne glimmen. Es geht auch um Selbstmeisterung, sagt sie. Selbstmeisterung, das kann ich auch, denkt Herr Stefanov noch und befindet und verliert sich gleich darauf doch wieder in einer gedanklichen Abwärtsspirale seinen Boss Anis betreffend.

Die Mutter von Ellis macht sich Sorgen. Seit ihre Lisa in Wien wohnt, hört sie nur noch selten von ihr. Früher haben sie täglich miteinander gesprochen. Lisa ist arrogant geworden, mutmaßt ihre Mutter, oder sie hat die falschen Freunde, ist gar mit Drogen konfrontiert? Lisas Mutter ist das letzte Mal vor 25 Jahren auf Besuch in der Bundeshauptstadt gewesen, auf einem Ausflug mit ihrem Firmpaten. Beiden war die Stadt zu groß. „Verloren gehen würde ich dort“, sagt Lisas Mutter zu den Nachbarn im Ort. Gar nicht zurechtfinden würde sie sich.

Selbstmeisterung, sagt Sibylle Light auf Youtube, heißt auch, sich mit Himmel und Erde zu vereinen. Wirklich? Himmel und Erde gleich? Dagegen ist Wien doch ein Klacks! Fortsetzung folgt