63-Jähriger tötet offenbar Partnerin in Wien

Der Mann soll sich nach einem Suizidversuch in Lebensgefahr befinden.

Eine 34-jährige Frau ist in Wien-Liesing offenbar von ihrem 63 Jahre alten Lebensgefährten getötet worden. Sie wurde am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in einer Doppelhaushälfte mit Schnittverletzungen tot aufgefunden. Der Mann dürfte versucht haben, Suizid zu begehen. Er wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert und schwebt in Lebensgefahr.

Gegen den 63-Jährigen wird wegen Mordverdacht ermittelt, erläuterte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Wie die „Kronenzeitung“ berichtet, soll der 63-Jährige seinen Neffen über das Telefon von seinen Plänen berichtet haben. Dieser alarmierte die Einsatzkräfte. (APA/Red.)

Hilfe für Frauen Hier finden Frauen, die Gewalt erleben, in Österreich unter anderem Hilfe und Informationen: Frauen-Helpline: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): www.aoef.at Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 Frauenhaus-Notruf: 057722 Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217 Polizei-Notruf: 133