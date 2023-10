Im Zweifel Liliputbahn

Ich gehe wahnsinnig gern in den Prater, lasse dort aber fast alles aus.

An keinem anderen Ort der Welt (okay, der Stadt) outet man seine Ängste so wie im Prater. Ist man mit der Familie oder in der Gruppe unterwegs, gibt es bei fast jeder Attraktion jemanden, der damit keinesfalls fahren möchte, während andere in Adrenalinrausch-Vorfreude Richtung Einstieg drängen. Ich kenne Menschen, die das für mich hochsympathische Blumenrad meiden, ich würde wiederum niemals in die ikonische Wilde Maus steigen. Oder eine Achterbahn.

Kurz gesagt: Ich gehe wahnsinnig gern in den Prater, lasse dort aber fast alles aus. Und werde auch – deswegen fange ich hier von den ganzen Fahrgeschäften überhaupt an – diese spektakuläre Rutsche nicht ausprobieren, die auf dem Donauturm in 165 Metern Höhe installiert wird. (Auch wenn man nicht 165 Meter, sondern nur rund 15 Meter bis zur Aussichtsterrasse rutscht).

Mein Maximum an gewagtem Fahrerlebnis ist die Zwergerlbahn (lachen Sie nicht, da geht es auch recht rasant auf und ab), bei allem, was geschwindigkeits- und kurvenmäßig mehr drauf hat, müsste ich einen großen Sprung aus meiner Komfortzone machen.

Träges Riesenrad

Das war nicht immer so. Früher mochte ich es eher wild und war als Kind vom Riesenrad enorm enttäuscht, weil es sich nicht wie in meiner Fantasie in atemberaubender Geschwindigkeit im Kreis gedreht hat. Das Kind wiederum ist mit 13 gerade in dem Alter, in dem die ganzen Geisterbahngeschichten irrsinnig reizvoll sind, die ich persönlich auch nicht zwingend zur Stimmungsaufhellung bräuchte. Schon interessant: Daheim stört das Kind die kleinste Spinne an der Zimmerdecke, in der Geisterbahn setzt es sich gegen Bezahlung gigantischen Spinnenmodellen für den Nervenkitzel aus.

Der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich fast alle einigen können und der keine Ängste hervorruft (wobei es schon recht eng ist), ist wahrscheinlich die Liliputbahn. Vielleicht ist deswegen in den Miniaturzügen immer recht viel los. (Oder es wirkt nur so, weil sie so schmal sind.) In diesem Sinne: Schönes Wochenende, mit oder ohne Adrenalinrausch! Sie finden mich bei den Zwergerln oder in der Liliputbahn!

