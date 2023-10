Rätsel und Revolution: Neues von Culk

Keiner weiß, was Culk heißt, doch die Wiener Band um Sophie Löw nennt sich so. Im November kommt ihr drittes Album: „Generation Maximum“. Der Titelsong ist nun erschienen.

Dass Stimmen des Pop explizit über „ihre Generation“ singen, hat eine lange Tradition, mindestens seit „My Generation“ von The Who. Was dazu geführt hat, dass die Alten von den jeweils Jungen erwarten, dass sie genau das tun: Definiert euch doch! Oder gar: Seid doch aufmüpfig! Dieser Song ist – auch – eine freundliche Zurückweisung dieser Zumutung. Er beginnt mit einem abgehackten Gitarrenriff, das wie ein Manifest des Aufbegehrens klingt. Sängerin Sophie Löw hält sofort dagegen mit ihrem trägen, versonnenen Gesangsstil: „Ihr sucht in uns die Revolution“, singt sie, „bürgt uns auf, was ihr nicht leisten könnt.“ Nach eineinhalb Minuten kommt ein totaler Szenenwechsel: Der Rhythmus wird hippiemäßig leger, die Gitarre glitzert, und Löw konstatiert im abgeklärten Tonfall: „Seht uns an, wir sind am Weg, uns zu verirren. Wir sehen, wie ihr uns seht und weitergeht.“ Nein, das ist kein Ruf um Hilfe. Eher ein Bekenntnis zum Verirren. Klug.