Die Schäferhundkrise

Frank-Walter Steinmeier auf Blitzbesuch bei Joe Biden im Weißen Haus: Thema Nummer eins: das Sicherheitsrisiko namens „Commander“. Gemeint war nicht der Oberbefehlshaber.

Frank-Walter Steinmeier hatte andere Reisepläne. Der deutsche Präsident hatte gerade in Hamburg die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit – eine anstrengende, mitunter angestrengte Sache – hinter sich gebracht und war zu einem Staatsbesuch nach Kap Verde gereist. Von dort wollte er nach Porto zum Gipfel der nicht exekutiven EU-Staatschefs weiterreisen. Ein Euphemismus für Staatsoberhäupter, die machttechnisch wenig zu sagen haben.

Da ruft ihn einer an, der sehr viel zu sagen hat – und auch gern und lang plaudert. Und lädt ihn anlässlich des German-American Day kurzerhand ins Weiße Haus ein. Also lässt Steinmeier alles liegen und stehen und eilt über den Atlantik, um mit Joe Biden die deutschen Wurzeln in den USA zu feiern – von denen außer dem Oktoberfest, dem verwässerten Bier, der Levi’s-Jeans und dem deutschen Akzent Henry Kissingers nicht gar so viel geblieben ist.

Biden kämpft mit einer Schäferhund- und Sicherheitskrise im Weißen Haus, weswegen er schnell die Expertise seines deutschen Kollegen einholen wollte. Major, den einen deutschen Schäferhund, musste er wegen Attacken gegen Secret-Service-Agenten ausmustern. Commander, der zweite, war noch beißwütiger. Für die Personalschützer des Oberbefehlshabers – und selbst für Steinmeier – war er zum Sicherheitsrisiko geworden.

E-Mails an: thomas.vieregge@diepresse.com