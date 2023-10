Letztes Habsburger-Begräbnis: Ein Besuch in der Kapuzinergruft

Ein bisschen gespenstisch: die Totenköpfe auf den Särgen in der Kapuzinergruft. Die jüngeren - darunter der von Yolande de Ligne - sind weniger opulent gestaltet.

Mit der Bestattung der Schwiegertochter des letzten Kaisers ist die Kapuzinergruft voll. Zwischen 150 Toten werden in dem Gewölbe 400 Jahre Geschichte lebendig, von Sisi bis zu Nandl dem Trottel.

„Manche haben schon gesagt, es leichelt“, sagt Gigi Beutler. Den Eindruck kann man allerdings nicht bestätigen – auch wenn es schon eine etwas seltsame Vorstellung ist, dass in den metallenen Särgen, die sich hier aneinanderreihen, insgesamt 150 Tote liegen. Plus ein paar Herzen.

Am Samstag wird nun der letzte, 151. Platz in der Kaisergruft besetzt: Yolande de Ligne, die Schwiegertochter von Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita, die im September hundertjährig verstorben war. Die Stelle direkt neben ihrem 2007 verstorbenen Mann Carl Ludwig war schon lange für die belgische Fürstin vorgesehen gewesen. Damit ist die Kapuzinergruft – wie es offiziell heißt – „eigentlich voll“, der Trauerzug soll der letzte gewesen sein, der in die Kaisergruft geführt hat.