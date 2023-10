GRAZ,AUSTRIA,29.SEP.23 - ICE HOCKEY - ICE Hockey League, Graz 99ers vs HC Innsbruck. Image shows Michael Schiechl, Ken Ograjensek (99ers) and Jan Lattner (Innsbruck). Photo: GEPA pictures/ Chris Bauer

Die Graz 99ers können für ihre beiden anstehenden Matches in der Eishockey-Liga am Freitag und am Sonntag nicht genügend Spieler aufbieten, da der Großteil des Kaders erkrankt ist.

Das gab die ICE am bekannt. Die Grazer hätten auswärts gegen Pustertal und zwei Tage später daheim gegen Linz auflaufen sollen. Über das weitere Vorgehen wie etwaige Neuansetzungen werde die Rechtskommission der Liga entscheiden, hieß es.