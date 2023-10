Wenn unsere PV-Anlagen nur noch aus chinesischen Komponenten bestehen, dann sind diese Daten eben in der chinesischen Cloud gespeichert. Wir sprechen hier von kritischer Infrastruktur. Und ich denke nicht, dass wir uns hier in so eine starke Abhängigkeit einer anderen Wirtschaftsregion begeben sollten. Ich glaube, dass das für uns geopolitisch und strategisch generell nicht gut ist, in diesem Bereich so angreifbar zu sein.