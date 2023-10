Wie Italiens Banken die Übergewinnsteuer umgehen können

Die italienische Regierung kommt den Banken bei der Übergewinnsteuer entgegen. Die Möglichkeit werden sie wohl auch nutzen.

Eine Sondersteuer auf die Extragewinne von Banken – allein die Ankündigung der italienischen Regierung unter Premierministerin Giorgia Meloni Anfang August reichte aus, um die Kurse der Kreditinstitute des Landes auf Talfahrt zu schicken. Am Donnerstag wurde vom Parlament in Rom nun ein Gesetz verabschiedet, das es den meisten Banken erlaubt, ihre Kapitalpolster aufzustocken, statt Übergewinne an den Finanzminister abzuführen.

Die Anpassung sieht nun vor, dass Banken sich von der Steuer befreien lassen können, wenn sie das 2,5-Fache der geschuldeten Abgabe zur Stärkung ihrer harten Kernkapitalquote verwenden. Die Aufstockung des Kapitals ist für die Banken des Landes „die mit Abstand beste Option”, sagt Rossella Locatelli, Professorin für Bank- und Finanzwesen an der Universität von Insubria nahe Mailand.

Mehrere Bankchefs, darunter Luigi Lovaglio von der mehrfach staatlich geretteten Banca Monte dei Paschi di Siena und Nicola Calabrò von der Südtiroler Sparkasse Cassa di Risparmio di Bolzano, haben bereits angedeutet, dass sie das Geld lieber behalten, als es der Regierung zu überweisen.

Regierung ruderte zurück