Polen und Ungarn verweigern Gipfel-Erklärung zu Migration

Die EU-Chefs bringen Schwung in die Frage der Erweiterung. Hingegen verhindern Ungarn und Polen eine gemeinsame Stellungnahme zur Migrationspolitik.

Wladimir Putin macht es möglich: Der russische Überfall auf die Ukraine zwingt die EU-Staaten dazu, sich ernsthaft mit der Frage der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten zu beschäftigen. Das informelle Treffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag in Granada bewies, dass es nach jahrelanger Vermeidung ernsthafter Diskussionen über die EU-Erweiterungspolitik wieder ausreichenden Willen in den Hauptstädten gibt, Beitritte zu ermöglichen.

Die Union müsse nach 20 Jahren des Lavierens dafür sorgen, dass Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien bei der Erfüllung der Beitrittskriterien auch tatsächlich EU-Mitglieder werden können, sagte der deutsche Bundeskanzler, Olaf Scholz. Dasselbe müsse im Lichte der russischen Aggressivität auch für die Ukraine und für Moldau sowie „perspektivisch“ für Georgien gelten.

Debatte über EU-Kommissare