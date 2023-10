Bayern-Wahl: Der Testlauf für den Anti-Grün-Kurs

Selten wurde so Stimmung gegen die Grünen gemacht wie bei der Landtagswahl in Bayern – auch CDU-Chef Friedrich Merz mischte mit. Der bayerische Vize, Hubert Aiwanger, sagt, die Öko-Partei würde „die Leute mit Angst terrorisieren“ – und vergleicht sie mit der teils rechtsextremen AfD.

Wer im Herbst durch eines der Dörfer vor München spaziert, könnte glauben, dass hier Grüne regieren. Neben Zuggleisen wurden genauso Solarfarmen aufgebaut wie auf Dächern. Das Atomkraftwerk nördlich von München läuft nicht mehr. BMW baut eine Batteriefabrik. Vor etlichen Häusern stehen moderne Wärmepumpen.

Doch im 13 Millionen Einwohner zählenden Bayern ist die Ökopartei zum Feindbild erklärt worden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter, Hubert Aiwanger (Freie Wähler), rittern darum, wer der härtere Antigrüne ist. Die Landtagswahl wurde dabei ein Stück weit zu einer Abstimmung über die grüne Regierungsbeteiligung in Berlin. Und zu einem Testfall, an dem sich vermessen lässt, inwiefern die deutschen Konservativen ihre Anti-Grün-Haltung in zählbare Ergebnisse umwandeln können.

Wie stark die Abneigung gegen die Grünen derzeit ist, illustriert Vizeregierungschef Aiwanger der „Presse“ am Rande eines Auftritts in Nürnberg am vergangenen Wochenende mit einem gewagten Vergleich. „Angst, Angst, Angst“ sei deren Methode, so Aiwanger.