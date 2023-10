Hessen-Wahl: Mehr als nur ein Alarmzeichen für Olaf Scholz

Die Sozialdemokraten könnten sogar hinter die AfD durchgereicht werden. Die wahlkämpfende Innenministerin, Nancy Faeser, ist angeschlagen.

Wenn es schiefgehe, bleibe sie einfach in Berlin. Das machte Nancy Faeser von Anfang an klar. Sollte sie diesen Sonntag beim Versuch scheitern, in ihrer Heimat Hessen an der Spitze in die Staatskanzlei einzuziehen, will die Innenministerin weitermachen.

Nicht ausgeschlossen, dass dieser Plan scheitert: Laut Umfragen liegt ihre SPD in Hessen unter dem Ergebnis von 2018, ihrem historisch schlechtesten. Sie spüre keinen Rückenwind aus Berlin, sagte Faeser im Herbst vor ausländischen Journalisten in Berlin auf die Frage, welchen Anteil die unbeliebte Ampelkoalition an den schlechten Umfragen in Hessen habe.