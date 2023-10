Unbekannter versuchte 25-Jährige neben ihren Kindern zu vergewaltigen

Die junge Frau war in Wien-Favoriten mit einem Baby und einem Kleinkind unterwegs, als ein Mann sie von hinten packte und versuchte, ihr die Hose hinunterzuziehen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten versucht, eine 25-jährige Frau im Beisein ihrer Kinder in einem Stiegenhaus zu vergewaltigen. Die Mutter betrat kurz vor 17.45 Uhr ein Mehrparteienhaus in der Alaudagasse – nahezu gleichzeitig mit einem Unbekannten. Plötzlich packte sie der Mann und versuchte ihr von hinten die Hose hinunterzuziehen. „Sie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, weshalb er von ihr abließ“, berichtete Sprecher Markus Dittrich.

Die 25-jährige Mutter eines Säuglings und eines kleinen Kindes gab am Freitag in der Vernehmung durch die Polizei an, sie habe dem Unbekannten beim Betreten des Stiegenhauses noch die Tür aufgehalten, woraufhin er sich bedankt habe. Danach habe sie beim Gang zum Lift „plötzlich einen Ruck“ gespürt. Der Mann habe sie dann – während der Säugling noch im Kinderwagen lag – zu Boden gedrückt. Aufgrund ihrer heftigen Gegenwehr und lauten Hilfeschreie ließ er jedoch von ihr ab.

Das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd ermittelt laut Dittrich nun wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung. Die Syrerin beschrieb den Täter gegenüber den Ermittlern als ungefähr 180 Zentimeter großen, rund 35 Jahre alten Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Er war laut ihr zudem mit einem Jogginganzug bekleidet. Die Frau wurde bei der versuchten Vergewaltigung leicht verletzt. (APA)