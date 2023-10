Mann drohte mit Waffe: Großeinsatz in Melz

Der Verdächtige soll seine Partnerin und deren Tochter bedroht und sich danach in seinem Haus verschanzt haben. Sichergestellt wurde dann eine Gaspistole.

Ein Mann soll am Freitag in Melk zwei Frauen mit einer Waffe bedroht haben. Danach soll sich der Verdächtige alleine in seinem Haus verschanzt haben. Die Exekutive stand im Großeinsatz. Auch die Sondereinheit Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe rückten an. In den Abendstunden war der Einsatz beendet. Eine Gaspistole wurde sichergestellt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Dem Mann droht eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung und Nötigung.

Der Mann soll laut Medienberichten seine Partnerin und deren Tochter bedroht haben. In den Abendstunden war die Befragung des Verdächtigen geplant. (APA)