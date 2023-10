Der Herbst von Türkis-Grün

Ist die Regierung besser als ihr Ruf? Möglicherweise. Der Juniorpartner ist schon jetzt im grünen Bereich. Es wäre allerdings noch einiges zu tun.

Es war eine typische Woche für die Koalition aus Türkis und Grün. Da ein weltanschaulich tiefer Graben, dort die Abarbeitung eines vereinbarten Projekts. Zuerst der Zwist um die Abschiebung von 40 Irakern – durchgeführt vom ÖVP-Innenministerium, scharf kritisiert von den Grünen. Dann die gemeinsame Präsentation des lang erwarteten Informationsfreiheitsgesetzes, also die weitgehende Abschaffung des Amtsgeheimnisses, am Donnerstag.

Ebenso diese Woche, am Dienstagabend, wurde der Rahmen für den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern vorgestellt. Und erst unlängst wurde ein Langzeitproblem der Zweiten Republik entschärft, die kalte Progression. Arbeitseifer fünf vor zwölf.

Regierungen kommen oft erst in der Nachbetrachtung zu Ehren. Am Ende der Ära von Bruno Kreisky überwog das Bild einer ausgelaugten SPÖ, des Schuldenbergs, einer maroden Verstaatlichten und diverser Skandale. Am Ende der Ära von Wolfgang Schüssel das Bild von sozialer Kälte und Machtmissbrauch. Erst später wurden – nicht zuletzt im Vergleich mit den Nachfolgeregierungen – die Leistungen entsprechend gewürdigt. Der gesellschaftspolitische Aufbruch der Kreisky-Zeit, die Reformen (Pensionen, Polizei etc.) der Schüssel-Zeit.