Internationale Politiker verurteilen Angriffe auf Israel scharf

EU-Ratspräsident Charles Michel hat die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die „wahllosen Angriffe“ gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Meine Gedanken sind bei allen Opfern.“ Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

Ähnlich äußerten sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP). „Israel hat das Recht, sich gegen diesen barbarischen Terror zu verteidigen. Wir stehen voll und ganz hinter der Sicherheit Israels, das ist gerade für uns als Österreich Staatsräson“, so Schallenberg in einer Stellungnahme.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) schrieb auf X: „Ich verurteile den Terrorangriff der Hamas auf Israel und unschuldige Zivilisten seit heute morgen auf das Schärfste. Israel hat das Recht, sich gegen solch heimtückische und massive Attacken zu verteidigen. Raketen auf wehrlose Zivilisten abzufeuern, ist brutaler Terror und niemals ein Mittel zur Lösung politischer Probleme. Die Sicherheit Israels ist für Österreich nicht verhandelbar. Unsere Gedanken gelten den Opfern und ihren Familien.“

Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Angriffe aus dem Gaza-Streifen auf Israel. „Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören. Israel hat unsere volle Solidarität & das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen“, schrieb sie auf X.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von „Terrorismus in seiner verabscheuungswürdigsten Form“.

Großbritannien und Frankreich versicher Israel Solidarität

Großbritannien und Frankreich stellten sich ebenfalls auf die Seite Israels und verurteilten den Angriff der Hamas auf Zivilisten als terroristische Attacken. Auch Italien betonte das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die Regierung in Rom verurteile zudem aufs Schärfste den „Terror und die anhaltende Gewalt gegen unschuldige Zivilisten“, hieß es in einer Mitteilung des Amtssitzes von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Samstag. „Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen.“

Das ukrainische Außenministerium teilte auf X mit: „Die Ukraine verurteilt aufs Schärfste die andauernden Terroranschläge gegen Israel, einschließlich der Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Jerusalem und Tel Aviv.“ Man unterstütze Israel in seinem Recht, sich und sein Volk zu verteidigen.

Russland pflegt Kontakt auf beide Seiten

Russland steht nach eigenen Angaben wegen der Eskalation im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in Kontakt mit beiden Seiten und auch mit arabischen Ländern. „Es versteht sich von selbst, dass wir immer zur Zurückhaltung aufrufen“, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax Vize-Außenminister Michail Bogdanow.

Ägypten warnte vor den Konsequenzen einer Eskalation der Lage. Gefordert sei „maximale Zurückhaltung“, erklärte das Außenministerium der staatlichen Nachrichtenagentur des Landes zufolge. (APA)