Pädophilen-Skandal erschüttert Polen

Vor der Parlamentswahl in Polen ist eine Missbrauchsaffäre ans Licht gekommen, in die unter anderem YouTuber verstrickt sind. Sowohl die Regierungspartei als auch die Opposition wollen davon profitieren.

Acht Tage vor der Parlamentswahl in Polen zeigt der Wahlkampf ein immer brutaleres Gesicht. Am Freitag wurde in Lodz (Lodsch) der liberale Ex-Justizminister Krzysztof Kwiatkowski (2009 bis 2011) in seinem Büro mit einem Messer bedroht. Die Polizei fahndet laut Medienberichten nach einem etwa 40-jährigen Mann, der das Abgeordnetenbüro stürmte. Vor 13 Jahren war ein Mitarbeiter eines PiS-Politikers ebenfalls in Lodz erstochen worden.

Für weit mehr Aufruhr sorgen jedoch Pädophilie-Vorwürfe im polnischen Influencer-Milieu. Im Zentrum steht ein YouTuber namens „Stuu“, der seine minderjährigen weiblichen Fans missbraucht haben soll. Entsprechende Vorwürfe hatte ein Internet-Filmemacher namens „SA Wadega“ am Dienstagabend in einem Investigativ-YouTube-Video erhoben.

Veranstalter von Boxkämpfen