Wir tracken unser Leben: Geschichten aus der Redaktion

„Es ist wie ein Wettkampf gegen mich selbst“: Die Uhr begleite Katharina Koch in ihrem Alltag, spornt sie an, motiviert. Aber stresst sie auch. Katharina Fröschl-Roßboth

Was wir essen, wie wir schlafen, wie viele Schritte wir gehen, wie viel wir lesen - selbst unsere fruchtbaren Tage tracken wir. Was macht das mit uns? Erfahrungen aus der Redaktion.

Was steckt in meinem Essen?

Ein erhöhter Blutzuckerspiegel hat mich mein Essen mit einer App analysieren lassen. Die Erkenntnis: Ich hatte keine Ahnung, was „gesundes“ Essen für mich bedeutet.

Eigentlich hat mich der Blutzucker-Tracker darauf gebracht. Dieser kleine Chip, den ich monatelang aus reiner Neugierde auf meinem linken Oberarm getragen habe und der mich regelmäßig zur Verzweiflung gebracht hat. Denn mein Blutzucker war für meine Verhältnisse viel zu hoch. Dabei ernähre ich mich gesund, mache viel Sport und schlafe mehr oder weniger genug. Trotzdem ist er mir regelmäßig in ungeahnte Höhen eskaliert. Diabetes habe ich (noch) nicht, aber das Problem war trotzdem nicht gelöst. Je mehr ich versuchte, mich „richtig“ zu ernähren, desto blöder wurde es. Meine absolute Spitze erreichte ich mit einem Mittagessen vom Veganer ums Eck. Wachtelbohnen, Polenta und zwei Handvoll glasierte Karotten.

Selten war ich so frustriert. Bis ich begriff, dass ich offenbar von Essen und Ernährung keine Ahnung hatte. Also habe ich mir eine Ernährungsapp heruntergeladen. Eine, die zwar auch Kalorien zählt (das ist mir bis heute egal), die aber in erster Linie Nahrungsmittel analysiert. Auf Carbs, Eiweiß, Fette und was weiß ich noch alles. Einfach mit dem Strichcode jegliche Verpackung scannen (auch die Zutaten beim Kochen). Mengen eingeben. Dann werden die Daten ausspuckt. Was für ein Gamechanger.

Seither weiß ich, dass ich mich zwar „gesund“ ernähre, aber trotzdem viel zu viele Kohlehydrate in meinen Körper geschaufelt habe. Wachtelbohnen, Polenta und gekochte Karotten sind jetzt nicht „low carb“. Besser wäre gewesen: Ein Stück Polenta, Tofu und die Hälfte des Tellers voll mit Salat. Aber das habe ich erst mit der App gelernt: Wo eigentlich was drinnen steckt.

Was für eine Befreiung. Endlich konnte ich meinen Blutzucker auf ein gesundes Tief bringen. Auch wenn ich ihn noch immer gelegentlich völlig eskalieren lasse. (Wenn Sie mich töten wollen, geben Sie mir Sushi in rauen Mengen.) Und ja, Gewicht hat sich damit auch verabschiedet. Wobei es wirklich ohne Hungern (und ohne Low-Carb-Ernährung) ging. Aber klar, so eine Erkenntnis hat seinen Preis. Jedes Essen scannen macht einen ziemlich wuschig. Und nimmt einem schon die Lust auf Genuss. Deswegen mache ich auch gerade Pause vom Essenstracken – weil sich Glück eben nicht messen und tracken lässt. (win)

Von der Fitnessuhr unter Druck gesetzt

Meine Uhr ermahnt mich, wenn ich mich „noch nicht genug“ bewegt habe. Das stresst und motiviert mich gleichermaßen.