Zimmerpflanzen: Besser baden als gießen

Vielen Zimmerpflanzen behagt ein ausgedehntes Bad mehr als der übliche Guss von oben.

Auch wenn in diesem absurd warmen Herbst die Zimmerpflanzen noch nicht eingeräumt werden mussten, so wird das doch demnächst erfolgen, und deshalb will ich Ihnen eine Beobachtung und Erfahrung der jüngeren Vergangenheit nicht vorenthalten.

Es geht um den scheinbar simplen Vorgang des Blumengießens. Solange die Guten in ihren Töpfen im Freien stehen, kann man herumpritscheln, wie man will. Doch sobald empfindliche Oberflächen wie Parkettböden vor Nässe zu schützen sind, wird es heikler, und normalerweise wird sodann mit einem mehr oder weniger formschönen Gießkännchen hantiert.