Theresia Palmetzhofer: Die Mostviertlerin von Welt

Nach Neuhofen an der Ybbs fährt man nicht wegen des Ostarrichi-

Denkmals, sondern wegen der höchst lebendigen Küche von Theresia Palmetzhofer, die im elterlichen Gasthof mit Können und Beständigkeit aufwartet.

Pizza, wie ist das mit der Pizza? „Meine Mama hat in den 8oer-Jahren, als sie das Gasthaus führte, mit Pizza und Wirtshausküche immer Erfolg gehabt.“ Das sagt Theresia Palmetzhofer, und die Frage ist hinreichend beantwortet.

Pizza gibt es im Gasthaus Zur Palme am Sonntagabend und am Montag zu Mittag. Die jungen Gäste bevorzugen Take-away, die älteren kommen vorbei, am Montag sind es vorwiegend Pensionisten. „Unsere Pizzen unterscheiden sich von denen aus Italien durch den Belag, da ist mehr Käse und mehr Speck. Es ist Pizza Austrian Style.“ Pizza im Mostviertel, einer Region, wo der herbe Most aus dem Streuobst und das als „cool climate“ hinreichend beschriebene Wetter ein Essen fordert, welches beiden Herzhaftigkeit entgegenhält. Im Lockdown hätte man Hunderte Pizzen im Tag verkauft.