Lokalkritik im NineOfive: Essen? Trinken!

Wien hat nun auch ein Nineofive: Aus Deutschland kommend, setzt man hier auf eine lange Weinkarte – und dazu Pizza.

Eines gleich vorab: Pizzeria ist das Nineofive eigentlich keine, auch wenn der Name von den Grad Fahrenheit herrührt, die die ideale Pizza Napoletana braucht: 905 nämlich. Das Essen spielt bei dem Konzept – das nach Lokalen in einigen deutschen Städten, Düsseldorf, München, Jena, nun auch einen Ableger in Wien hat – nämlich eher die Nebenrolle. Im Vordergrund: der Wein.

Wein steht im ganzen Lokal in den Regalen. Bayrhammer

500 bis 1000 Positionen hat die Weinkarte der Lokale, die der ehemalige Spitzensommelier Sebastian Georgi begründet hat, in der Mühlgasse in Wien hält man derzeit bei 315 – noch. Quer durchs Lokal – im eleganten Industrial-Style, Holzboden, Ziegelwand, stimmungsvolle Beleuchtung – finden sich entsprechend nicht nur Säcke mit Pizzamehl, sondern auch Regale mit Flaschen, vom Burgenland bis nach Frankreich und Spanien, viele Naturweine sind dabei, viele biodynamische. Was ein schneller Blick in die umfangreiche Weinkarte jedenfalls verrät: Die Preise sind hier durchaus okay.