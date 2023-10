Kochen mit Christina: Jetzt kocht sie auch noch!

Eigentlich hatte die bloggende Bäuerin Christina Bauer das Backen für sich gepachtet. Jetzt gibt es ihr erstes Kochbuch, mit Ofenrezepten für die hungrige Meute

Bei dieser Frau müssen die Tage länger sein als 24 Stunden: Christina Bauer – Eigenbeschreibung: eine Bäuerin, die bloggt und bäckt – hat aus ihrer Leidenschaft für Kuchen und Torten inzwischen ein florierendes Geschäft gemacht: Sie hat neben ihrem Blog sechs Backbücher verfasst, gibt ein eigenes Rezeptemagazin heraus, verkauft auf ihrer Homepage Backformen, Backzutaten, Backzubehör und Online-Backkurse und hat in Tamsweg eine Backwelt mit Kaffeehaus eröffnet. Respekt!

Jetzt betritt die umtriebige Bäckerin neues Terrain und widmet sich in ihrem aktuellen Buch dem Kochen. Um vom ursprünglichen Thema nicht ganz abzukommen, spielt der Backofen eine große Rolle. Stichwort: Rein in den Ofen und währenddessen etwas anderes tun. Dazu gibt’s noch Ideen für einen Wochenplan: Wer jeden Tag etwas Essbares auf den Tisch bringen muss, spitzt da schon die Ohren. Gekocht werden Gerichte wie Quiche, Rahmschnitzel, Krautstrudel, gefüllte Paprika oder Topfenpalatschinken. Wer klassische, eher simpel gehaltene Ofenrezepte sucht, um die hungrige Meute zu füttern, findet hier etwas.

Gnocchi-Auflauf

Zutaten für den Teig: 500 g mehligkochende Kartoffeln, 80 g griffiges Mehl, 80 g Hartweizengrieß, 1 Ei, Salz, Pfeffer, alternativ: 500 g fertige Gnocchi. Fülle: 500 g Cocktailtomaten, ½ Paprika, 200 g Mozzarella, 2 EL Olivenöl, etwas Butter/Öl für die Form

Zubereitung: Falls die Gnocchi selbst gemacht werden: Die Kartoffeln mit der Schale kochen. Danach schälen und im noch heißen Zustand durch die Kartoffelpresse drücken oder alternativ mit einer Gabel zerquetschen. Mit den restlichen Zutaten zu einem Teig verkneten und 1 Stunde bei Zimmertemperatur rasten lassen. Den Teig zu einer Rolle mit 2 cm Durchmesser formen, etwa 2 cm lange Stücke abstechen und mit einer Gabel das typische Rillenmuster eindrücken. Die Gnocchi in ausreichend gesalzenem, heißem (nicht kochendem) Wasser 5 Minuten ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Die Cocktailtomaten halbieren, die Paprika in kleine Stücke und den Mozzarella würfelig schneiden. Das Öl mit den Gnocchi, den Tomaten, der Paprika und dem Mozzarella vermengen. Nun in eine eingefettete Auflaufform füllen und im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Heißluft etwa 15–20 Minuten überbacken, bis der Mozzarella geschmolzen ist.