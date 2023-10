Wien, du schöne Herbststadt!

Endlich ist der Herbst da, Wien ist in warme Farben getaucht – und selten so schön wie jetzt. Die ideale Jahreszeit für einen Spaziergang, zum Laufen und ja, auch für Wassersport an der Alten Donau.

Er hat sich heuer Zeit gelassen, der Herbst. Übertrieben oft ist der heiße Spätsommer in die Verlängerung gegangen, auf einen Hitzerekord folgte der nächste.

Jetzt aber scheinen sich die Temperaturen in dem Bereich einzupendeln, der zur Jahreszeit passt: frierende Fingerspitzen am Morgen, Gastgartenwetter zu Mittag, sofern die Sonne scheint. Herbst eben. Leider, sagen die, die dem Sommer schon jetzt hinterhertrauern und für die Herbst vor allem November-Tristesse bedeutet.

Endlich, meinen die anderen, die auf diese besonderen Herbstwochen gewartet haben, wenn die Sonne wunderbar wärmt und nicht mehr gnadenlos hinunterknallt, wenn sich die Blätter auf den Bäumen golden und rot färben, man durch Laub spaziert, das vielleicht schönste Geräusch dieser Jahreszeit. Und wer es beherrscht, kann gar einen Drachen steigen lassen.

Klingt kitschig? Kein Wunder. Wien ist im Herbst so schön wie sonst fast nie. Die Parks, die Alleen, alles wird nun in warme Farben getaucht. Die Stadt ist nicht so überhitzt und grell wie im Sommer, nicht so trist und grau wie im Jänner. Okay, den Frühling beherrscht Wien auch ganz gut, und auch im Sommer gibt es lauschige Schanigärten und großartige Plätze am Wasser.

Aber die Stimmung im Herbst, die ist – zumindest für jene, die der Jahreszeit verfallen sind – eine ganz besondere: Es ist die ideale Zeit für Spaziergänge (endlich kann man seine Herbstgarnituren ausführen!), für eine kleine Wanderung. Wer gern laufen geht, findet beste Bedingungen vor. Sogar beim Kanufahren auf der Alten Donau erlebt man die Stadt im Herbstlicht von ihren hübschen Seite.

Der Wein wird gelesen, es gibt wieder Sturm, Kürbisse und Maroni. Die Erinnerungen an den viel zu heißen Sommer verblassen langsam, der – zugegeben – manchmal schwierige November scheint noch weit, der Adventtrubel ohnehin.