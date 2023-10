Raketeneinschlag in Aschkelon im Süden Israels: Eine Mutter mit ihrem Kind wird in Sicherheit gebracht.

Raketeneinschlag in Aschkelon im Süden Israels: Eine Mutter mit ihrem Kind wird in Sicherheit gebracht. Tsafrir Abayov

Auf den Überraschungsangriff der islamistischen Hamas auf Israel antworten Regierungschef Netanjahu mit massiven Vergeltungsschlägen. Experten befürchten Ausweitung der Kampfzone auf den Libanon.

Es sind Bilder, wie Israel sie noch nicht gesehen hat. Schwarz gekleidete Männer mit Maschinenpistolen über der Schulter fuhren am Samstagmorgen auf den Ladeflächen von Kleintransportern durch palmengesäumte Straßen eines israelischen Ortes und schossen in alle Richtungen. Andere Videos in sozialen Netzwerken zeigen bewaffnete Palästinen­ser, die blutende Frauen und Männer in Autos zerren; auf wieder anderen Videos sind Männer in Tarnkleidung zu sehen, die zwischen den Häusern eines Kibbuz patroullieren.

Der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und von Israel, der EU und anderen westlichen Staaten als Terrororganisation eingestuft wird, war es in den frühen Morgenstunden gelungen, in israelische Dörfer und Städte vorzudringen. Ebenfalls am Morgen feuerte sie über zweitausend Raketen in Richtung Israel ab, vermutlich als Ablenkungsmanöver. Israels Armee, die IDF, begann im Gegenzug, Ziele der Hamas im Gazstreifen zu bombardieren.

Bis zum Samstagabend war die Lage äußerst unübersichtlich. Einem Bericht des israelischen TV-Senders N12 zufolge wurden mindestens 100 Israelis getötet. Bei israelischen Gegenangriffen aus der Luft wurden im Gazastreifen laut Vertretern der dortigen Gesundheitsbehörden 198 Palästinenser getötet. Im israelischen Kibbuz Beeri in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen werden rund 50 Menschen als Geiseln gefangen gehalten. Hamas-Vizechef Saleh al-Aruri sagte, „eine große Zahl“ an israelischen Geiseln seien in der Gewalt der Hamas. Das israelische Militär wiederum teilt mit, die Marine habe zahlreiche Kämpfer getötet, die über das Meer nach Israel eindringen wollten.