Außenministerium rät von Reisen nach Israel ab

Für Israel gilt nun ein „hohes Sicherheitsrisiko“, weshalb „von nicht unbedingt notwendigen Reisen“ abgeraten wird. AUA und Lufthansa haben Flüge nach Israel ausgesetzt.

Angesichts der Angriffe auf Israel hat das Außenministerium die Sicherheitsstufe für das Land erhöht. Für Israel gilt nun ein „hohes Sicherheitsrisiko“, weshalb „von nicht unbedingt notwendigen Reisen“ abgeraten wird. Österreicherinnen und Österreichern, die sich in Israel aufhalten, wird empfohlen „den Anweisungen der israelischen Behörden Folge zu leisten“, hieß es in einer Aussendung des Ministeriums. Auch eine Registrierung beim Außenministerium wird empfohlen.

Die AUA und ihre Konzernmutter Lufthansa haben nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel Flüge ausgesetzt. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Israel streicht Austrian Airlines alle Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag, 9. Oktober 2023. Betroffene Fluggäste werden entsprechend informiert. Austrian Airlines steht laufend in engem Kontakt mit den Behörden und bewertet die Sicherheitslage kontinuierlich“ so die AUA.