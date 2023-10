Vier Verletzte nach Schusswechsel in Wien-Floridsdorf

Laut Polizei Wien sind die Täter geflüchtet. Die Suche läuft, es gebe jedoch Hinweise und Zeugenaussagen. Ein Pkw wurde sichergestellt.

Bei einer Schießerei in Wien-Floridsdorf sind am späten Samstagabend vier Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Wien kam es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel. Die näheren Hintergründe seien noch unklar. Via X, vormals Twitter, rief die Polizei Wien die Bevölkerung auf, den Bereich Fultonstraße großräumig zu meiden.

Laut Landespolizeidirektion wurden bereits zwei Autos der mutmaßlichen Täterschaft sichergestellt. Die Einsatzkräfte suchen nun in der näheren Umgebung die mutmaßlichen Täter.