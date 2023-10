Zwei Männer, die den 36-Jährigen aufhalten wollten, wurden durch Stiche in die Brust und in den Bauch verletzt.

Ein 36-jähriger Mann hat in der Nacht auf Samstag Pfefferspray in den gut besetzten Gastgarten eines Wiener Nachtlokals gesprüht und zwei Männer, die ihn stoppen wollten, mit einem Messer attackiert. Ein 25-jähriger Türsteher am Lerchenfeldergürtel in Wien-Ottakring und ein 26-jähriger Zeuge wollten den tunesischen Staatsbürger aufhalten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dem Security stach der 36-Jährige mit einem Klappmesser in die Brust, dem 26-Jährigen in den Bauch.

Beamte der Inspektionen Bolzmanngasse und Hernalser Gürtel nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen auf einem Grünstreifen in der Nähe der Tatorts unter Anwendung von Körperkraft fest. Der Beschuldigte warf sowohl Pfefferspray als auch Klappmesser zuvor weg. Die Polizisten konnten die beiden Gegenstände aber schnell wieder sicherstellen. Bei einer Durchsuchung wurde Marihuana und Haschisch bei dem Mann gefunden. Zu den Gründen seiner Attacke schwieg der Beschuldigte bisher.

Die beiden verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Ein Mann musste operiert werden. Die Frauen und Männer, die durch den Pfefferspray beeinträchtigt waren, sind ambulant an Ort und Stelle behandelt worden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen. (APA)