Warum Israel eine Regierung der nationalen Einheit braucht

In der Stunde der Not kam ein Versöhnungsangebot der Oppositionsführer Yair Lapid (im Bild) und Benny Gantz an die Adresse Netanjahus. Letzterer tut nun gut daran, dieses anzunehmen. Imago / Eyal Warshavsky

Die Oppositionsführer Yair Lapid und Ex-Außenminister Benny Gantz haben Premier Netanjahu den Eintritt in eine Notstandsregierung angeboten.

Sonntags, zu Wochenbeginn in Israel, steht in Jerusalem immer die Kabinettssitzung an der Tagesordnung. Seit Samstagfrüh, seit das Land unter dem Schock des konzertierten Hamas-Angriffs aus dem Gazastreifen steht, rotiert indessen die Regierung und Benjamin Netanjahu, ihr Chef. Das Sicherheitskabinett, bestehend aus dem Premier, Verteidigungsminister Yoav Gallant, Itamar Ben-Gvir, dem Minister der nationalen Sicherheit, und den Spitzen des Militärs und der Geheimdienste tagen in Permanenz.

Ist es nun „Israel 11. September“, wie israelische Medien in Anspielung auf den 9/11-Terror in den USA vor 22 Jahren schreiben? Oder das „israelische Pearl Harbour“, analog zu Japans Überraschungsangriff auf den Millitärstützpunkt auf Hawaii am 7. Dezember 1941, der die USA zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg provoziert hat? Mehr als 300 tote Staatsbürger, mindestens 50 Geiseln in den Händen der Hamas, ein Gefühl der totalen Verunsicherung angesichts des Versagens der renommierten Geheimdienste: Seit der Kommandoaktion Ägyptens und Syriens zum Jom-Kippur-Feiertag vor 50 Jahren war Israel nicht mehr so verwundbar gewesen.