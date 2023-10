Wie spirituell war der rumänische Meister der Abstraktion?

Kunstreise in Rumänien

Kunstreise in Rumänien

Fast 30 Meter hoch: Constantin Brâncusi selbst nannte die Säule in einem kleinen Park in Târgu Jiu einmal Himmelsleiter.

Fast 30 Meter hoch: Constantin Brâncusi selbst nannte die Säule in einem kleinen Park in Târgu Jiu einmal Himmelsleiter. Sabine B. Vogel

Ist Constantin Brâncusis Werk aus dem Geist der französischen Moderne geboren oder von rumänischer Folklore inspiriert? Diese Frage führt in eine Ausstellung in Timisoara und auf eine Reise zu seiner „Endlosen Säule“ in Târgu Jiu.

Fast fünf Stunden fahren wir von Timisoara ins Landesinnere von Rumänien. Autobahnen sind rar hier, gerade erst wurde der 1000. Kilometer gefeiert. Die kurvenreiche Landstraße führt durch die Karpaten, entlang von Dörfern, die den Strukturwandel seit dem Ende des Kohleabbaus noch nicht bewältigt haben. Unser erstes Ziel ist das Dorf Hobita, in dem Constantin Brâncusi 1876 geboren wurde – denn wir sind auf der Spur dieses weltberühmten Bildhauers.

Kulturhauptstadt Timisoara

Gerade hat in Timisoara als Höhepunkt des Kulturhauptstadtjahres eine große Brâncusi-Ausstellung eröffnet. Mit dem Untertitel „Rumänische Quellen und universelle Perspektiven“ stellt sie eine spannende Frage: Ist Brâncusis Werk nur aus dem Geist der französischen Moderne geboren oder maßgeblich von rumänischer Folklore inspiriert?