Anachronistische Monotonie als Geschäftsmodell

Max Verstappen hat es, kaum überraschend, in Katar geschafft und zum dritten Mal in Folge die Formel-1-WM gewonnen. GEPA pictures / Xpb Images/ Moy

Die Formel 1 mag Fadesse in Reinkultur sein, unterhält aber global dennoch Millionen. Und auch der Dollar rollt.

Max Verstappen hat es, kaum überraschend, in Katar geschafft und zum dritten Mal in Folge die Formel-1-WM gewonnen. Für den Niederländer, dessen Fans, seine Familie, den Rennstall, Sponsor und vor allem Mentor Helmut Marko ist es wohl der größte Augenblick. Sieben Mal stellte der Energydrink-Konzern somit bereits den Fahrer-Champion. Red Bull ist auch Gewinner der Konstrukteurs-WM in der vermeintlichen „Königsklasse“ des Motorsports. Für klassische Autohersteller wie Ferrari, Renault oder Mercedes ist das die schmerzhaftere Niederlage.