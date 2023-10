Der neue Nahost-Krieg: zwei Botschafter, zwei Welten

Zeichen der Solidarität mit Israel in Wien am BUndeskanzleramt.

Zeichen der Solidarität mit Israel in Wien am BUndeskanzleramt. APA / Helmut Fohringer

Der palästinensische Botschafter in Österreich findet kein Wort des Bedauerns für den Überfall der Hamas.

Wien. Auf viel mehr, als dass sie „mit großer Sorge“ auf den Nahen Osten blicken, können sich Salah Abdel Shafi und David Roet, die Botschafter der palästinensischen Autonomiebehörde und Israels in Österreich, nicht einigen. „Ich bin schockiert darüber, dass europäische Politikerinnen und Politiker kein Wort des Bedauerns für die bei den jüngsten Angriffen auf Gaza mehr als 300 getöteten Menschen gefunden haben“, ließ Shafi in einer Stellungnahme zum Krieg in seiner Heimat wissen. „Dieses Schweigen der westlichen Welt kann leider nur als Doppelmoral bezeichnet werden.“

Die westliche Welt wiederum wundert sich, dass Palästinenser-Führer Mahmoud Abbas und sein Vertreter in Österreich sich keine Silbe der Empathie angesichts der vielen zivilen Opfer in Israel abgerungen haben – geschweige denn der Kritik am Überfall der Hamas, des großen Rivalen der Fatah-Fraktion, die im Westjordanland regiert.

„Schande für die Menschheit“

David Roet, erst seit wenigen Wochen im neuen Amt in Wien, verurteilte in seinem Statement den „barbarischen und beispiellosen Angriff auf die israelische Bevölkerung“. Die Ereignisse, führt er weiter aus, seien „eine Schande für die Menschheit“. „Das zeigen die schrecklichen Videos, wo die Terroristen und ihre Anführer voll Stolz ihre Verbrechen zeigen und sich feiern.“ Der israelische Botschafter bedankte sich ausdrücklich für die Solidaritätsbekundungen aus der österreichischen Politik, insbesondere von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer sowie für das Hissen der israelischen Flagge auf Bundeskanzleramt und Außenamt.

Salah Abdel Shafi beklagt dagegen die langjährige Unterdrückung und Besetzung durch Israel. Es sei daher kontraproduktiv, Israel als Opfer hinzustellen – und eine Ermutigung, das „Völkerrecht zu brechen und Kriegsverbrechen zu begehen“. (vier)