Bayern: Ein schwarzer Sonntag für Markus Söder

Rund 30 Prozent der Bayern wählten eine Partei rechts der CSU. Deren Chef, Markus Söder, geht angeschlagen aus seiner zweiten Landtagswahl. Die AfD landet auf dem zweiten Platz.

Es sei kein Sonntag wie jeder andere, sagte Markus Söder am Vormittag. Da stand der bayerische Ministerpräsident in einer Grundschule in Nürnberg, um seine Stimme abzugeben. Am Ende sollte es ein durchwachsener Sonntag für den 56-Jährigen werden.

Die Machtfrage

Wer beim CSU-Parteitag im Herbst 2022 fragte, welches Ergebnis sich die Partei von Markus Söder bei der bayerischen Landtagswahl erwarte, bekam oft eine Antwort: Die Vier muss vorn stehen. Das ist nicht gelungen, mit weniger als 37 Prozent landete die CSU laut Hochrechnung von Sonntagabend unter ihrem historisch schlechtesten Ergebnis seit 1950. Auch dieses hatte Söder zu verantworten: Bei seinem ersten Antreten im Jahr 2018 bekam er knapp über 37 Prozent.