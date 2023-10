Hessen: Der Wahlsieger ohne Krawatte und mit Gefühl fürs Fahrrad

Außerhalb von Hessen ist Boris Rhein nahezu unbekannt. Mit seinem unaufgeregten Ton ist er das konservative Gegenmodell zu Merz oder Söder. Nach seinem Wahlsieg muss er entscheiden, ob er das schwarz-grüne Pilotprojekt seines Vorgängers weiterführen will. Die AfD liegt auf dem zweiten Platz.

Können Sie sich einmal kurz vorstellen? So lautet meist die Einstiegsfrage, wenn Boris Rhein außerhalb von Hessen im deutschen Fernsehen auftritt. Was aber nicht oft vorkommt. Auch weil der 51-Jährige nicht in jene Talkshows geht, die in Deutschland zur Spitzenpolitik dazugehören.

Seit Mai 2022 ist Boris Rhein der hessische Ministerpräsident – nachdem sein Langzeit-Vorgänger, Volker Bouffier (beide CDU), aus Altersgründen zurücktrat. Auch, um rechtzeitig den Weg für einen Nachfolger frei zu machen, der dann mit Amtsbonus in den Wahlkampf gehen konnte. Der Plan ging auf. Rhein kommt nach Hochrechnungen von Sonntagabend auf rund 35 Prozent, ein Plus von rund acht Prozentpunkten. Damit deklassierte der Frankfurter die deutsche Innenministerin, Nancy Faeser (SPD), die angetreten war, um den ersten Platz zu erringen. Für sie könnte es nun der dritte werden.