Live

Zerstörung nach einem israelischen Militärangriff auf das palästinensische Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen Westjordanland am 30. Oktober 2023.

Zerstörung nach einem israelischen Militärangriff auf das palästinensische Flüchtlingslager Dschenin im nördlichen Westjordanland am 30. Oktober 2023. APA / AFP / Jaafar Ashtiyeh

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in Syrien beschossen. Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern soll im Gazastreifen angekommen sein.