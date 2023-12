Live

Israelische Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen an der Südgrenze Israels. Die Armee intensiviert ihre Angriffe auf die Stadt Khan Yunis. Die USA gehen davon aus, dass die derzeitige Phase des Krieges bis Jänner andauert. Danach dürfte Israel zu einer „weniger intensiven, stark lokalisierten Strategie“ übergehen. Amir Levy

Die israelischen Truppen seien in erbitterte Gefechte in Khan Younis verwickelt - eine Hochburg des Hamas-Terrorregimes. Laut Israel sei die „dritte Phase der Bodenoffensive“ angelaufen. Die Armee habe rund die Hälfte aller Bataillonskommandeure der Hamas getötet, so Premier Netanjahu. Und: Die Hamas soll den Geiseln vor ihrer Freilassung Beruhigungsmittel gegeben haben.