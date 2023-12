Live

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vergleicht den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu im Zusammenhang mit dem Gazakrieg mit Adolf Hitler: „Ist das, was dieser Netanjahu tut, weniger als das, was Hitler tat?“ Israels Generalstabschef rechnet unterdessen noch mit noch „vielen Monaten“ Krieg. Auch die Hamas will weiterkämpfen.