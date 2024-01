Live

Mer et Marine/Jean-Louis Venne

Die französische Fregatte Languedoc (Aquitaine-Klasse) ist bereits im Roten Meer und wird wohl Teil der geplanten EU-Flotte dort sein. Mer et Marine/Jean-Louis Venne

Schutzflotte soll laut Diplomaten bis Mitte Februar operativ sein. Einem Raketenangriff der Huthi auf einen griechischen Frachter folgte am Dienstag ein Gegenschlag der U.S. Navy. Saudiarabien deutet die diplomatische Anerkennung Israels an, sofern ein eigenständiger Staat der Palästinenser entsteht.