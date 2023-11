Live

Um 7 Uhr Ortszeit ist die vereinbarte viertägige Waffenruhe in Kraft getreten, am Nachmittag sollen 13 Geiseln freikommen. In den Stunden vor dem Waffenstillstand gingen die Kämpfe weiter, auch kurz danach teilte die israelische Armee mit, Warnsirenen würden in Gemeinden entlang des Gazastreifens heulen.