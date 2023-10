Live

Dutzende Menschen sterben nach Raketeneinschlägen in einem Vertriebenencamp im Gazastreifen. Hamas und Iran tauschen sich in Katar über den Gazakrieg aus. Ägypten öffnet den Übergang Rafah für Verletzte am Mittwoch. Die USA schicken 300 Soldaten in den Nahen Osten.