Einige Lastwagen fuhren am Samstag von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah. Reuters / Reuters Tv

Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind angelaufen. Zwei US-Geiseln seien aus „humanitären Gründen“ von den Hamas freigelassen worden. Israel will den Gazastreifen nach einer Bodenoffensive nicht dauerhaft unter seine Kontrolle bringen, so Verteidigungsminister Galant. Ziel sei die „Eliminierung der Hamas“.