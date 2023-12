Die internationale Kritik an der israelischen Militäraktion nimmt zu. Dazu trugen am Freitag auch über soziale Netzwerke verbreitete Bilder bei, die zeigen, wie Soldaten Gefangene, die nur Unterhosen tragen, vor sich knien lassen. Es war unklar, ob es Hamas-Kämpfer und/oder Zivilisten waren. Reuters / Obtained By Reuters