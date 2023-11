Live

Israel will „eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Teil des Shifa-Spitals durchführen“. US-Präsident gibt sich „optimistisch“, was die Freilassung der Hamas-Geiseln betrifft. Israels Außenminister wirft UN-Generalsekretär Guterres vor, nicht geeignet für die Leitung der UNO zu sein.