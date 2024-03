Live

Das Mitglied der radikalislamischen Terrororganisation sei für Angriffe auf israelische und jüdische Ziele weltweit verantwortlich gewesen, sagt Israels Armee. Deutschland will sich an der Luftbrücke in den Gaza-Streifen beteiligen. Ein Schiff der NGO „Open Arms“ will Hilfsgüter per Schiff liefern.