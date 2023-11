Live

Israelische Einsatzkräfte am Tatort. APA / AFP / Ahmad Gharabli

Kurz nach einer weiteren Verlängerung der Waffenruhe in Nahost eröffnen Angreifer in Jerusalem das Feuer und töten mindestens drei Menschen. Die Hamas schreibt in einer Erklärung von einer „natürlichen Reaktion auf beispiellose Verbrechen, die durch die Besatzung betrieben wurden.“