Hamas-Kämpfer übergeben israelische Geiseln am Freitag dem Roten Kreuz. APA / AFP / Alex Mita

Am zweiten Tag der Feuerpause sollte die Hamas mehrere in den Gazastreifen verschleppte Israelis freilassen. Zunächst müsse Israel aber Lkw mit Hilfsgütern in den Norden des Gazastreifens lassen, teilt der bewaffnete Arm der Palästinenserorganisation mit. Israel drohe mit Wiederaufnahme der Offensive, berichten israelische Medien.