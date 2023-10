Live

US-Präsident Joe Biden wird in Israel erwartet. In Jordanien wird er den palästinensischen Präsidenten Abbas treffen. Jordaniens König will keine Palästinenser aufnehmen. Die UNO sieht in Israels Evakuierungsanordnung einen möglichen Verstoß gegen Völkerrecht. Und immer wieder Luftangriffe.