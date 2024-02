Live

Israelische Soldaten operieren in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen. Reuters / Israel Defense Forces

Die Drohen mit weiteren Angriffen. In Khan Younis ist Israel eigenen Angaben zufolge in „Nahkämpfe“ verwickelt. UN-Generalsekretär António Guterres kündigt die Gründung eines unabhängigen Ausschusses an, der die Neutralität der UNWRA bewerten soll.