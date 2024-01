Live

Freunde und Angehörige trauern um den israelischen Soldaten Ilay Levy, 24, der im Gazastreifen während der laufenden Bodenoperation der israelischen Armee getötet wurde, bei seiner Beerdigung in Tel Aviv. Reuters / Tyrone Siu

Israels Streitkräfte haben die Stadt Khan Younis im Gazastreifen umstellt. An nur einem Tag starben 24 israelische Soldaten - 21 davon bei einem einzelnen Vorfall. Die Hisbollah greift einen Armeestützpunkt in Nordisrael mit Raketen an.