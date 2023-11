Live

Israelische Soldaten am Donnerstag auf den Golan Höhen an der Grenze zum Libanon. VIOLETA SANTOS MOURA

Wird die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas einsteigen? Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah wird sich am Nachmittag an die Öffentlichkeit wenden. US-Außenminister Anthony Blinken trifft Israels Premier Benjamin Netanjahu.